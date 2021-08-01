Kim Jong-un’un kardeşinden tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong çok sert bir açıklama yaparak, ABD ve Güney Kore'yi uyardı.

SOZCU.COM.TR

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Son dönemde Güney Kore ile Kuzey Kore arasında esen barış rüzgarı, Pyongyang’dan gelen bir açıklama ile darbe aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi olan ve aynı zamanda sağ kolu olarak kritik görevler üstlenen Kim Yo Jong bir açıklama yaptı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında geçen hafta iletişim kanallarının tekrar açılmasının ardından konuşan Kim Yo Jong, “Eğer Güney Kore, ABD ile önceden planlanmış askeri tatbikata katılırsa bu durum iki ülke ilişkisine zarar verir ve iki ülkenin ilişkileri yeniden kurma sürecine hasar verir” dedi.

Kim Yo Jong, “İletişim kanallarının açılmasının fiziksel bağ kurmak dışında bir amacı bulunmuyor. Yakında bir zirve düzenleneceğini düşünmek düşüncesizlik” ifadesini kullandı.

KCNA’nın yayınladığı açıklamalarda Kim Yo Jong, “Hükümetimiz ve ordumuz Güney Kore’nin agresif savaş tatbikatı yapıp yapmayacağına dair kararı yakından izliyor. Umut ya da umutsuzluk, bunun sorumlusu biz değiliz” dedi.

Teknik olarak 1950-53 arasında yaşanan gerilimin ardından halen savaşta. Salı günü iki ülke arasındaki iletişim kanalları tekrar açılmıştı.

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