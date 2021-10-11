Köln’de ezana izin çıktı

Almanya'nın popüler şehirlerinden Köln'de camilere Cuma günleri 12.00 ile 15.00 arasında ezan izni çıktı.

Sozcu.com.tr

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4.5 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Almanya’da ezan izni çıktı… Almanya’nın popüler kentlerinden Köln’de camilerin cuma namazı için ezan yapmasına onay verildi.

İki yıl boyunca Cuma günleri 12.00’den 15.00’e kadar camilerin 5 dakika uzunluğunda ezan sesine izin verildiği açıklandı. Köln’deki 35 camiden ezan çağrısı yapılacağı belirtilirken Almanya’nın en büyük camisi olan Köln Merkez Camisi’nin de bu camiler arasında olduğu belirtildi.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, “Bir müezzinin ezan çağrısı yapmasına izin vermek bir saygı göstergesi” dedi. Reker, ezan sırasında Kuzey Avrupa’nın en büyük Gotik kiliselerinden olan Köln Katedrali’nden çan seslerinin de eşlik edeceğini söyledi. Reker, “Bu bize farklılığın Köln’de hoş görüldüğünü ve yaşandığını gösteriyor” dedi.

Şehir yönetimi, müezzinlerin belli bir ses yüksekliğinde ezan okuyabileceğini aktarırken, bölgede yaşayanlara da önceden haber verileceğini hatırlattı.

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