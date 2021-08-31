Komşuda orman yangınları sonrasında kabine değişiyor

Türkiye'deki orman yangınlarıyla yakın zamanlarda aynı doğa felaketiyle zor günler geçiren Yunanistan'da kabine değişiyor.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün kabineyi değiştirme kararı aldı. Bu yaz ülkede korku dolu anlar yaratan orman yangınları sonrasında gelen eleştirilere kulak veren Miçotakis, kabinede değişikliğe gidiyor.

Kabineye yeni isimlerin katılacağını açıklayan isim ise hükümet sözcüsü Giannis Oikonumou oldu. Oikonomou, “Ekonomi Bakanı Hıristo Staikouras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görevinde kalmaya devam edecek” dedi.

Binlerce hektarlık ormanlık alan Ağustos ayında yanmış ve çok sayıda ev ve iş yeri de küle dönmüştü. Türkiye ile aynı dönemde başlayan orman yangınlarında bir kişi ölmüş, bir diğer kişi ise kurtarma çalışmalarına yardım ederken yaşamını yitirmişti.

2019 yılının Temmuz ayında göreve gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve hükümeti kamuoyuna bir açıklama yapmış ve özür dilemişti. Miçotakis hataların tekrarlanmayacağının sözünü vermişti.

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