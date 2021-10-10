Kraliyet ailesi “Andrew Amca”ya kapıları kapadı

Adı seks skandallarıyla gündeme gelen İngiliz kraliyet ailesinin "Andrew Amcası" Prens Andrew hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times’ta yer alan haberde İngiliz kraliyet ailesinin adı son dönemde cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla gündeme gelen Prens Andrew’a karşı bir tutum sergilediği ortaya çıktı.

Kraliyet ailesinin önde gelen figürleri ve aynı zamanda Andrew’un kardeşleri Charles, Edward ve Anne’in Andrew’a kapılarını kapadığını yazan Sunday Times’a konuşan kaynaklar, Andrew’un yeğeni Prens William’ın ise “O kraliyet ailesine bir tehdit oluşturuyor” dediğini yazdı.

York Dükü Andrew’un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen Virginia Giuffre’nin iddiaları ile ilgili Scotland Yard’ın soruşturma başlattığı da kaydedildi. Giuffre, henüz 17 yaşındayken Prens Andrew’un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemiş ve tecavüze uğradığını dile getirmişti.

İnsan kaçakçılığı, seks ticareti ve pedofili suçlarıyla hapse gönderilen ve burada yaşamını yitiren ABD’li finans uzmanı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaş olan Andrew bu sebeple de eleştirilerin odağındaydı.

İngiliz Sunday Times gazetesi, 39 yaşındaki Prens William’ın büyükannesi ve babası ile bu konuyu görüştüğünü aktardı. Gazete, tahtın varislerinden biri olan ve tahtın ikinci varisi haline gelen Prens William’ın, Prens Andrew’un aileden uzak tutulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu yazdı.

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