Nijerya’daki okul baskınında sıcak gelişme: 200’den fazla kız artık özgür

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan Jangebe kasabasındaki Devlet Kız Fen Lisesi'ne 26 Şubat'ta silahlı kişiler tarafından baskın gerçekleştirilmiş, 279 kız öğrenci kaçırılmıştı.

Silahlı kişilerin kaçırdığı 279 kız öğrenciden 7’si daha önce kaçmayı başarmış ve evlerine geri dönmüştü. Zamfara Eyalet Valisi Bello Mohammed Matawalle yaptığı açıklamada, diğer öğrencilerin de serbest bırakıldığını duyurdu.

Matawalle tarafından yapılan açıklamada, “Jangebe’de kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığını duyurmaktan mutluyum. Kızlarımız artık güvende” ifadeleri yer aldı.

FİDYE İÇİN KAÇIRIYORLAR

Geçmişte IŞİD’in bir uzantısı olan Boko Haram’ın bölgede aktif olduğu bilinirken, benzer saldırılar daha önce de gerçekleştirildi.

Sık sık bu tür saldırılar gerçekleştiren Boko Haram, fidye için bu yolu tercih ediyordu. En son 2014 yılında 270’ten fazla öğrenciyi kaçıran Boko Haram’ın elinde bu öğrencilerden yaklaşık 100’ünün bulunduğu tahmin ediliyor.