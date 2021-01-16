Toprak ağası Bill Gates: 242 bin dönüm araziyle zirvede

ABD’deki araziler üzerine yapılan son çalışmaların açıklandığı rapora göre ABD’li milyarder iş adamı Bill Gates’in 242 bin dönümlük arazileri var.

İkinci sırada 190 bin dönümlük araziyle Wonderful Company’nin kurucu ortakları Stewart ve Lynda Resnick yer alıyor.

121 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü iş insanı olan Gates'in arazilerinin en büyükleri

Louisiana’da 69 bin 71 dönüm, Arkansas’ta 47 bin 927 dönüm ve Nebraska’da 20 bin 588 dönüm olarak öne çıkıyor.

300 MİLYON DOLARLIK ARAŞTIRMA



Gates’in çok sayıda tarım arazisine sahip olması şaşırtıcı değil. 2017’de Bill ve Melinda Gates Vakfı, Asya ve Afrika’daki düşük gelirli çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olacak araştırmaları desteklemek için üç yıl içinde 300 milyon dolar verdi.

2018’de Gates Vakfı, Güney Asya ve Afrika’daki çiftlikler için daha fazla süt üreten ve daha kaliteli yumurta bırakan tavuk ve inekleri yetiştirmek için araştırmaya 40 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.