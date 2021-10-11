Yeni başbakandan Avusturyalı muhalifleri kızdıran açıklama

Geçen hafta istifa eden sağcı başbakan Sebastian Kurz'un yerine gelen yeni başbakan Alexander Schallenberg basının karşısına çıktı.

Sozcu.com.tr

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Avusturya’da yolsuzluk iddialarıyla birlikte geçen hafta istifaya zorlanan başbakan Sebastian Kurz’un yerine gelen yeni başbakan Alexander Schallenberg basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Avusturya muhalefetinin, “Kurz’a yakın olduğu” iddiasıyla tepki gösterdiği Schallenberg, “Elbette Sebastian Kurz ile yakın çalışacağım. Kurz hakkındaki iddiaların gerçek olmadığına inanıyorum ve günün sonunda bu iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

EN GENÇ BAŞBAKAN OLMUŞTU AMA…

Avusturya’nın 35 yaşındaki eski başbakanı Sebastian Kurz, 2016 yılında Avusturya Halk Partisi’nin başına geçmek ve başbakan olmak için, ‘ısmarlama anketler yaptırdığı, Fellner Medya Grubu’na haber desteği için mali kaynak sağladığı' suçlamaları nedeniyle önceki gün istifa etmişti.

Kariyeri boyunca hem göçmen hem de İslam karşıtı tutumuyla dikkat çeken Kurz, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla Türk kamuoyu tarafından tanınıyordu.

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