AÖF bahar dönemi vize ve final sınavı tarihi belli oldu

Bünyesinde en çok öğrenciyi barındıran Anadolu Üniversitesi AÖF'te sınav tarihleri belli oldu. Yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren sınavların ilki Nisan ayında gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamaya göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 – 11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 29 – 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.