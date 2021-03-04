Kapatılan Şehir Üniversitesi’yle ilgili yeni Cumhurbaşkanı Kararı

Gelecek Partisi Lideri Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ciddi gerginliğe neden olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aracılık girişimlerine rağmen kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi personeliyle ilgili karar yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1978 tarihli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a geçici bir madde eklendi.

Eklenen maddede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde 30.06.2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, herhangi bir emeklilik, yaşlılık aylığı halk kazanmamış olanlar, 30 gün içinde başvurmaları ve mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Marmara Üniversitesi'ne atanabilirler.”

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