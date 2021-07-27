Lise taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı! İl il, ilçe ilçe lise kontenjanları…

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lise taban puanların ve boş kontenjanların listesi de MEB tarafından açıklandı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına “e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz’a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos’ta açıklanacak.

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLAR, YÜZDELİK DİLİMLER

BOŞ KONTENJANLAR E OKUL'DA

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, “e-okul.meb.gov.tr” üzerinden yayımlandı.

2021 LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına “e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor.

LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

1. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı