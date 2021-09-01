Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak, Kırtasiye parası ne kadar?

Eğitim ödeneği her sene öğretmenlere veriliyor. Yeni eğitim döneminin gelmesiyle birlikte öğretmenlerin gözü de hesaplara yatırılacak kırtasiye parasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl 1250 lira olarak ödenecek olan kırtasiye parasının 2 Eylül tarihinden itibaren yatırılacağını duyurdu.

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Her yıl eğitim-öğretim yılının Eylül ayında öğretmenlere verilen eğitim ödeneği bu yıl hakem kurulu kararı ile bin 250 lira olarak ödenecek. Öğretmen eğitim ödeneği ödemeleri Eylül tarihinden itibaren yatırılmaya başlanıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021’den itibaren yapılacağı bildirildi.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.