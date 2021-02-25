YDS başvuruları başladı: YDS/1 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. ÖSYM sınava girecek adaylara YDS HES kodu uyarısında bulundu.
YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Sınava başvurular, 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır.