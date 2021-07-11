349 milyar dolarlık altınımız var

Yıllarca “İstanbul'un taşı toprağı altın” dedik. Anadolu, akın akın İstanbul'a taşındı. 15 milyonu aşkın nüfusu ile İstanbul'da yeni bir hayat kurup, “Altın bulanlar” ve refah seviyelerini zirveye taşıyanlar oldu. Kalabalık, trafik, çevre kirliliği ve daha birçok sorun nedeniyle İstanbul'un taşı toprağı artık altın değil ama toplam 6 bin 500 tonluk rezervi ile Türkiye'nin taşı toprağı altın…

TBMM'de kurulan İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda geçen hafta ilginç bilgiler verildi. Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ülkemizin altın rezervi haritasını paylaştı. Buna göre yeraltında 6 bin 500 ton civarında altın rezervi var ve bugüne kadar bunun 382 tonu çıkarıldı. Bin 500 ton altının da nerede olduğu netleştirildi. Yaklaşık 4 bin 660 ton altın rezervinin ise yeri tam olarak bilinmese de araştırmalar önemli fikir verdi. Bugüne kadar çıkarılan 382 ton altının değeri 2.4 milyar dolar oldu. Çıkarılmayı bekleyen altın rezervi ise 349 milyar 600 milyon dolar, yani 3 trilyon liradan fazla. 2021 Türkiye bütçesinin 1 trilyon 346 milyar lira olduğu düşünüldüğünde, bunun ne büyük bir zenginlik olduğu ortaya çıkıyor.

NASIL TESPİT EDİLDİ?

Türkiye'de halen faal olarak işletilen 15 adet altın madeni var ve altın üretiliyor. Sektörde ise 180 bin çalışan bulunuyor. Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis'te komisyon üyesi milletvekillerine, Türkiye'nin altın haritası ve yapılan çalışmalar konusunda konusunda bilgi verdi.

SADECE 382 TONU ÜRETİLDİ

Şu ana kadar Türkiye'nin ürettiği altın miktarı toplam 382 ton. Yapılan çalışmalarda 1.500 ton altının nerede olduğu da belirlenmiş durumda. Yeri net olarak bilinmeyen 4 bin 660 ton altın rezervimiz daha var ve keşfedilmeyi bekliyor. Altının bu binanın içinde bir yerde olduğunu biliyoruz ama hangi odasında, hangi çekmecesinde. Bunu ortaya çıkartmak için aramaya ve sermaye aktarmaya gerek var.

42 TON ALTIN MERKEZ BANKASI'NA SATILDI

Türkiye'de altın üretiminin son yıllarda artış gösterdiğini söyleyen Mehmet Yılmaz, “2000'li yılların başında çok önemli bir üretim kaydedilemez iken 2020 yılında 42 ton altın üretildi. Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Üretilen altının tamamı Merkez Bankası'na TL karşılığı satıldı. Merkez Bankamızın ön alım hakkı var, önalım istediği müddetçe, ülkede üretilen altının tamamı ülkede tüketilmiş oluyor. Çok az bir kısmı da Borsa İstanbul'da ülke içinde satıldı” dedi. Üretilen altının yaklaşık yüzde 25'inin “devlet hakkı” olarak Hazine'ye aktarıldığını anlatan Yılmaz, “Örneğin geçen yıl üretilen 42 ton altının yaklaşık 11.5 tonu Hazine'ye verildi. İşletmecinin cebine ise çıkarılan altının yüzde 17 ila 20'si kalıyor” diye konuştu.