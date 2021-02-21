Ayçiçeği yağı Avrupa’da sudan ucuz!

Türkiye'de ayçiçek yağı en ucuz yerde 5 litresi 85.01 TL'ye satılırken, inanmayacaksınız ama Avrupa'daki fiyatlar bunun yarısından bile az! Almanya'da ayçiçek yağının litresi sadece 0.75 Euro. Yani, 75 cent veya yaklaşık 6.3 Lira. Almanya'da 5 litrelik ayçiçek yağını 3.25 Euro'dan (yaklaşık 28 TL) almak mümkün. Dünyanın en zengin ve en pahalı ülkelerinden İsviçre'de iyi kalite bir ayçiçek yağının litresi, 3.49 Frank, yani yaklaşık 3 Euro. Avusturya'da ise 2 litresi, 2.38 Euro…

BİZ ÜRETİRDİK, UKRAYNA KAPTI

Ve ne gariptir ki bu ülkelerde ayçiçeği tarımı yapılmıyor ve bu ürün de yetişmiyor. Türkiye'nin Trakya bölgesi bir dönemler ayçiçeği cenneti iken, şimdilerde bu yok oldu ve ayçiçeği çok büyük bir oranda dışarıdan ithal ediliyor. Almanya ve diğer Avrupa üyesi ülkeler ayçiçeği yağını Arjantin ve Ukrayna'dan alıyorlar.

KOLZA YAĞINA BÜYÜK İLGİ

Avrupa'da ayçiçek yağının yanı sıra, “Rapsöl” denilen kolza tohumu yağına da büyük ilgi var. Yıllar önceki gibi acı olmayan, cevizimsi bir tadı olan kolza yağı, hatta artık Alman Beslenme Derneği (DGE) tarafından “tercih edilen yağ” olarak kabul ediliyor. Sağlığa zararlı hiçbir erusik asit kalmayan bu yağa “Kanola yağı” da deniliyor. Bunun iltihaplanmayı engellediği ve kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkisi olduğu biliniyor.

Zeytinyağından daha faydalı!

Alman Beslenme Araştırmaları Enstitüsü, günlük kullanılan kolza yağı ile zeytinyağını, normal kilosunu 27 ve fazla aşanlar üzerinde denedi. Tümü, diyabet tip 2 hastası olan ve alkolsüz karaciğer yağlanması bulunan ayrı gruplara, günlük kullanımlarında kolza yağı ve zeytinyağı verildi. İki ay içinde kanola yağı alanların karaciğer dengeleri iyileşti, zeytinyağı alanların kötüleşti.