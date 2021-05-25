Bakan Muş: Venezuela’dan peynir ithal edilmedi

Venezuela’dan gümrük vergisi ödenmeden peynir ve bazı gıda ürünleri ithalatına izin veren 21 Ağustos 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı kararının tekrar gündeme gelmesi üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan açıklama geldi.

Muş, Venezuela’dan peynir ithalatı yapılmadığını söyledi.

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kokain ticaretinde yeni rotanın Venezuela olduğuna dair iddiası ve Venezuela basınında beyaz peynir içine gizlenmiş kokain paketlerinin ele geçirildiğine dair çıkan Ekim 2020 tarihli bir haberin tekrar gündeme gelmesi üzerine, Ticaret Bakanlığı’nın kararı tekrar kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE DE YAPILMADI

TÜİK verileri de, Venezuela’dan son iki yılda peynir ithalatı yapılmadığını ortaya koyuyor.

Peynir ithalatı yapılmamasına rağmen Ağustos 2020’de Venezuela’dan 1500 tonluk peynir ithalatına dair neden karar çıkartıldığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

SORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ticaret Bakanlığı’nın cevaplaması istemiyle dün bir soru önergesi vermişti.

Türkiye’de yüzlerce çeşit peynir üretilmesine rağmen nakliyesi sırasında soğuk zincirinin bozulması ihtimali bulunduğunu ve kuş uçuşu 10 bin 500 kilometre ötedeki Venezuela’dan sıfır gümrük vergisiyle peynir ithaline imkan verilmesinin “soru işaretleri doğurduğunu” belirten Yeneroğlu, önergede şu sorulara yer verdi:

“1- Venezuela’dan taze peynir, eritme peynir ve diğer tür peynirlerin ithalinde gümrük vergisi neden sıfıra indirilmiştir?

2- Peynir ithalinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden sonra Venezuela’dan kaç ton peynir ithal edilmiştir?

3- Venezuela’dan ithal edilen peynirler hangi gümrük kapılarından Türkiye’ye girmiştir?

4- Hangi şirketler Venezuela’dan peynir ithal etmiştir?

5- İthal edilen peynirlerin kilogram başına maliyetleri nedir?

6- İthal edilen peynirler nerede ve kilogramı kaç liraya satılmıştır?”

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