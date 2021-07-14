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Çin’den kripto paralara bir darbe daha

Çin'de bir eyalet daha kripto para madencilik tesislerini kapatma kararı aldı. Kararın duyulmasının ardından Bitcoin sert düştü.

Güncellenme: 12:36, 14/07/2021
HaberlerEkonomi
Çin’den kripto paralara bir darbe daha

Çin'de Anhui eyaleti enerji sorunları gerekçesiyle önümüzdeki 3 yıl içinde tüm kripto para madencilik projelerini kapatmayı planlıyor.

Bloomberg'in hf365.com'dan aktardığı habere göre, ülkenin doğusunda yer alan ve Şanghay'a 3 saat mesafede olan eyalet, yüksek miktarda enerji ihtiyacı olan yeni projeleri de engelleyecek.

Çin son dönemde kripto para madenciliğini engelleyici adımlar attı.

Geçen ay Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği konusunda adımlar atılacağı ve bir yıl içinde kripto madenciliği operasyonlarının durdurulacağı belirtilmişti.

BITCOIN’İN DEĞERİ DÜŞTÜ

Çin, İç Moğolistan bölgesindeki kripto para madenciliği faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamış, Yunnan eyaletinde ise Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin yasadışı elektrik tüketimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bitcoin bugün yüzde 2.6 düşerek 31,665 dolarla 2 haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine indi.

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Yayınlanma Tarihi:12:30,