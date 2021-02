Dogecoin’e Elon Musk darbesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, piyasalarda sert dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor.

Son bir ayda Twitter paylaşımlarıyla kripto para birimlerinden Dogecoin'in hızla yükselmesine destek olan Musk, dün tam tersi yönde paylaşımlarda bulundu.

Tesla CEO'su Musk, dün Twitter’da paylaştığı mesajda “Eğer büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin’de tek gerçek sorun çok fazla yığılma olması.” dedi

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.

— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021