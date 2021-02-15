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Dogecoin’e Elon Musk darbesi

Elon Musk'ın Twitter mesajlarıyla sert yükseliş kaydeden Dogecoin'in düşüşü de yine aynı isimden gelen mesajla oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:37, 15/02/2021
Haberler Ekonomi
Dogecoin’e Elon Musk darbesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, piyasalarda sert dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor.

Son bir ayda Twitter paylaşımlarıyla kripto para birimlerinden Dogecoin'in hızla yükselmesine destek olan Musk, dün tam tersi yönde paylaşımlarda bulundu.

Tesla CEO'su Musk, dün Twitter’da paylaştığı mesajda “Eğer büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin’de tek gerçek sorun çok fazla yığılma olması.” dedi

YÜZDE 1000’İN ÜZERİNDE DEĞERLENMİŞTİ

2013’te iki yazılımcı tarafından ‘şaka amaçlı’ olarak geliştirilen Dogecoin, son haftalarda Musk başta olmak üzere ünlü isimlerin destek mesajlarıyla yükselişe geçti.

27 Ocak 2021’de 0,0075 dolar olan Dogecoin fiyatı, 0,0632 dolara kadar yükselmişti. Musk’ın dünkü paylaşımı sonrasında yüzde 20 düşüşle 0,049 dolara geriledikten sonra bir miktar yükseldi.

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Yayınlanma Tarihi:14:31,