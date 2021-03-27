FT: Ağbal Erdoğan’la görüşemedi, iki günde 6,5 milyar dolar çıktı

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınması öncesinde ve sonrasında yaşananlara dair İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde önemli bir haber yayımlandı.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Naci Ağbal'ın 18 Mart'taki faiz kararı öncesindeki birkaç haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izole edildiği öne sürüldü.

Kaynaklar “Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu düzeyde bir faiz artışına sinirleneceğini, Erdoğan'ın Mart ayında yeni bir faiz artışına gidilmesi kararını desteklemeyeceğini biliyordu” dedi.

‘ERDOĞAN PİYASALARI ALTÜST ETTİ’

“Erdoğan'ın piyasaları altüst etmesi sonrasında yatırımcılar şoke oldu” başlıklı haberde, Ağbal'ın kovulmasının analistler tarafından “politika güvenilirliğinde delik açtı” şeklinde yorumlandığı aktarıldı.

Katie Martin, Jonathan Wheatley, Adam Samson ve Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Gelişen piyasalara yatırım yapanlar, Türkiye'nin acı sürprizlerine çok alışıktır ancak sonuncusu onları adeta serseme çevirdi” denildi.

‘YABANCI ÇIKIŞ YAPMAKTA ZORLANDI’

TL'de, tahvilde ve hisselerde yaşanan sert değer kaybının zaten yeterince kötü olduğunu belirten yatırımcılar, Londra'da gecelik TL swap faizlerinin yüzde 1400'ü bulmasıyla para piyasalarında yaşanan kaosun sorunu büyüttüğünü dile getirdiler.

Bu durum nedeniyle paralarını çekmekte ve TL riskine karşı önlem almakta (hedge) çok zorlandıklarını belirten yatırımcılar, bu olayın yatırımcı güveninde kalıcı hasara neden olabileceğine işaret ettiler.

TERS AYAKTA YAKALANDILAR

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin gelişen piyasalar şefi Yerlan Syzdykov, “Tam Türkiye'nin güvenilirliği yeniden inşa ettiği bir noktaya geliyorduk” dedi ve Ağbal kararı sonrasında öfke ve bıkkınlık hissettiklerini dile getirdi.

Krize TL'de uzun pozisyonda yakalanan, Türk özel ve kamu tahvillerine yatırım yapmış olan Syzdykov, piyasalarda yaşanan kaos nedeniyle bu durumu terse çeviremediğini belirtti.

Piyasa koşullarının çok zor olduğunu, likiditenin kuruduğunu ve yabancı yatırımcıların çok sinirlendiğini belirten Syzdykov, geride kalan haftada TL riskini azalmaya çalıştıklarını söyledi.

SADECE İKİ GÜNDE SWAP KANALINDAN 6,5 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

TCMB verilerine göre 7 Kasım-19 Mart tarihleri arasında TL faizlerinin yükselmesiyle swap (döviz-TL takası) kanalından Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar dolarlık yabancı sıcak para girişi olduğunu belirten FT, bunun yaklaşık 6,5 milyar dolarının 22-23 Mart'ta iki günde Türkiye'den çıktığını, bu çıkışın swap faizlerinin yüzde 1400'ü aşmasına rağmen gerçekleştiğini aktardı.

Ağbal döneminde swap dışında nette tahvil kanalından yaklaşık 4 milyar dolar, 700 milyon dolar, kredi ve eurobond kanalından da 4 milyar dolarlık yabancı girişi olduğunu aktaran FT, yabancı yatırımcıların Ağbal'ın koltuğunun tehlikede olduğuna dair işaretleri dikkate almadıklarını vurguladı.

BİR HAFTANIN BİLANÇOSU

Geride kalan haftada değer kayıplarının TL'de yüzde 11, 10 yıllık devlet tahvillerinde yüzde 20, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde yüzde 9,6 düzeyinde olduğunu belirten FT, Türk bankalarının piyasaların açıldığı 22 Mart Pazartesi günü, yabancı yatırımcıların swap kanalından çıkışını zorlaştırdıklarını, vadesi gelmeden swap pozisyonlarını kapatmak üzere TL borçlanmak isteyen yabancıların istedikleri likiditeye ulaşamadıklarını, TL faizin patladığını, talebi artarken TL arzının yasal kısıtlamalara takıldığını belirtti.

YENİ BAŞKAN YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun önümüzdeki günlerde uluslararası bankalar ile fonların yöneticileri ile görüşmesinin beklendiğini aktaran gazete, Kavcıoğlu'nun faiz konusunda nasıl adım atacağının henüz net olmadığını, önceki görüşlerinin Erdoğan'ın faiz karşıtı çizgisine yakın olduğu ancak bir yandan da atama sonrasında fiyat istikrarı vaadinde bulunduğunu hatırlattı.

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