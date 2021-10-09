Hazırgiyimcilerin derdi kapasite ve hammadde

Pandemi sonrası ihracatta öne çıkan hazır giyim ve tekstil üreticileri, kapasitelerin yeni siparişlere yetmeyeceğini, yüksek hammadde fiyatlarının sektörün hızını kestiğini belirtti.

Sayime BAŞÇI

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Pandemide değişen tedarik ağı ile birlikte Çin'e alternatif olarak öne çıkan ve büyük siparişler alan hazır giyim sektörü yılı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanırken, artan siparişler kapasite problemi yarattı.

Sektör oyuncuları başta ABD gibi gelişmiş ülkeler dışında gelişmekte olan ülkelerden de yeni siparişler geldiğini ancak sektörün mevcut kapasitesinin bunu karşılamaya yetmediğini ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Bu yıl 3.3 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşan sektör orta vadede 4 milyon tonluk artış hedeflerken, kapasite artışı durumunda 65 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, “Talep kalıcı olacaksa hızla ilave kapasite yaratmalıyız. İşlerimiz çok iyi, siparişler geliyor ama üretim ve kapasite problemimiz var. Büyük ölçekli kapasite yatırımlarını yapmamız gerekiyor” dedi.

ÖNÜMÜZDE FIRSAT VAR

Sektörün değişen şartlara uyum göstermesi gerektiğini aktaran TGSD Eş Başkanı Sanem Dikmen de, “100 milyar dolarlık ABD pazarı hedefliyoruz. Serbest ticaret anlaşmasını yapabilirsek ihracat kapasitesini değiştirecek bir fırsat var önümüzde. Üretim kapasitemizi artırmamız lazım. Orta vadede 4 milyon tonluk kapasite artırımı söz konusu. Orta vadede 65 milyar dolarlık büyüklüğe ve 25 milyar dolarlık ihracata ulaşabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

FİYAT DEĞİL KALİTE ÖNEMLİ

Thinkers 50 Global Direktörü Peter Fisk, moda endüstrisinin pandemi ile bir kavşaktan geçtiğine dikkat çekerek, sektörün büyüklüğünün 5 yılda 1.3 trilyon dolardan 2.2 trilyon dolara çıkabileceğini söyledi. Bunun Türk hazır giyim sektörüne yansıtılabileceğini aktaran Fisk, Portekiz modelindeki gibi fiyattansa kalitenin ön plana alınabileceğini dile getirdi.

İHRACAT İVMESİ HIZLANDIKÇA İTHALAT İHTİYACI DA ARTIYOR

Diğer taraftan ihracata çalışan hazır giyim üreticilerinin kapasite kullanım oranları yüzde 85'in üzerine çıkarken, özellikle pamukta yaşanan dolar bazlı yükselişler, sektörün üretim sürecinde hammadde sıkıntısı yaratıyor.

14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ihracatta sürekli artan bir ivme yakaladıklarını ancak hammadde ihtiyacı olduğunu söyledi. Dünyada en çok hammadde ithal eden ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve fiyatların özellikle pamukta zirveyi gördüğünü söyleyen Öksüz, ilk 5 üretici içinde olduklarını ancak burada bir çözüm ihtiyacı olduğunu dile getirdi.