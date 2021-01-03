Milyarlık vergilere erteleme var, TOKİ taksitine yok!

İktidara yakın işverenlerin milyarlık borçları ertelenip vergilerini silinirken, TOKİ taksitleri için herhangi bir erteleme düşünülmediği açıklandı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, salgın nedeniyle zor durumda olan TOKİ borçlusu vatandaşların taksitlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini sordu. Bakan Kurum herhangi bir erteleme planı olmadığını bildirdi.

YENİ BİR PLANLAMA YAPILMADI

Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından taksit ödemeleri kapsamında, 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait taksit geri ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi ve taksit geri ödemelerinin 2020 Haziran ayından itibaren başlatılmasının sağlandığını hatırlattı. Bakan, taksit ertelemeye ilişkin yeni bir planları olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Ertelenen taksit geri ödemelerinin, 2020 Temmuz ayı dönem artışı yapıldıktan sonra Temmuz-Aralık aylarına ait oluşacak geri ödeme taksitlerine ilave edilmek suretiyle 6 eşit taksit halinde tahsil edilmesi kararı alınmış ve bu karar doğrultusunda işlemler yürütülmüştür. Ancak, hâlihazırda taksit ertelemeye ilişkin yeni bir planlama yapılmamıştır.”

Önerge sahibi CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, “TOKİ taksitlerinin ertelenmesi konusunda, olumsuz yanıt verilmektedir. Bakan, taksit ertelemesi planlamadıklarını ifade ediyor. Gelirini kaybeden yüz binlerce insan TOKİ taksitini ödeyemeyince ne yapacaksınız ? Bu insanların evine icra yollayınca içiniz rahat edecek mi ?” diye sordu.