Pandemi bitse de evden çalışılacak

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının üzerinden 15 ay geçti ve hayat henüz normale dönmedi. Birçok çalışan, işlerini evine taşıdı. İşveren de evden çalışmayı teşvik etti. Her ev adeta bir ‘'home ofis'' oldu. Çalışanlar salgın tamamen bitse de işyerlerine dönüp kaldıkları yerden devam edebilecekler mi?

Bu sorunun cevabını şirketlere yatırım ve yönetim danışmanlığı yapan Didem Temel cevaplandırdı. SÖZCÜ HaftaSonu'na konuşan Temel, pandemi ile birlikte iş dünyasının daha kıt kaynak ile daha verimli çalışmayı öğrendiğini anlattı. Temel, “Evden çalışmak pandemi bitse de birçok alanda kalıcı hale gelecek. Ofis kirası ve masrafları azaldı, işveren bu anlamda memnun'' dedi ve şunları söyledi:

ALIŞKANLIK DEĞİŞTİ

“Kötü günleri atlattığımızda iş dünyasının hemen eskiye dönmesi zor. Birçok firma çalışma alışkanlıklarını değiştirdi. Ofislerini kapatıp randevu usulü ile çalışabilecekleri ortak ofislere taşındılar. Verimli çalışan bulmak isteyen firma, pandemi koşullarına uyum sağlayabilecek çalışma alanları sunarak daha kaliteli istihdama ulaşabilecek.”

Geleceğinden endişe duyan patronun tutumu sertleşti

■ İşletmesinin geleceğinden daha az endişe duyan işverenler çalışanlarına karşı duyarlı adımlar atarak, ‘Önce sağlık' dediler.

■ Geleceğini garantide hissetmeyen işverenin çalışanına yönelik tutumu pandemi öncesine göre sertleşti.

■ Çalışanlar ise daha kaygılı ve koşullara boyun eğen pozisyonda. Lider, yönetici ya da patron bu süreçte daha talepkar oldu.

■ Uzaktan ve esnek çalışmaya destek olan, ücret dengesini bozmayan, çalışanının düşen verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler geliştiren örnekler de az değil.