Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 3,6 azaldı

TÜİK ve TCMB'nin açıkladığı Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Eylül ayında 79,7 olan endeks, ekimde 76,8'e geriledi. Güven endeksini belirleyen alt endekslerden en çok azalan, aylık yüzde 6,4 düşüşle 'genel ekonomik durum beklentisi' oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı.

Eylül ayında 79,7 olan endeks, ekimde 76,8’e geriledi.

Tüketici güven endeksini belirleyen alt endekslerden en çok azalan, aylık yüzde 6,4 oranında azalan ‘genel ekonomik durum beklentisi endeksi’ oldu.

EN BELİRGİN DÜŞÜŞ EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİNDE

Buna göre, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 62,6 iken, ekimde yüzde 3 oranında azalarak 60,7 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79 iken, ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6’ya geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,3 iken, ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2’ye düştü.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise, eylül ayında 97,7 iken, ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6’ya indi.