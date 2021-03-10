Vadesine 5 gün kalmıştı… Varlık Fonu’ndan 1 milyar euroluk borç hamlesi

Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Çağan Koç'un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye Varlık Fonu, 1 milyar euroluk sendikasyon kredisi borcunun yeniden finansmanı için görüşmeler yürütüyor.

TVF, konuya dair yorum yapmadı.

TVF, Mart 2019’da ICBC ve Citi koordinatörlüğünde Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan sekiz ülkeden 10 bankanın katılımıyla 1 milyar euro tutarındaki ilk sendikasyon kredisi işlemine imza atmıştı.

Euro cinsinden iki yıl vadeli olarak sağlanan sendikasyon kredisinin yıllık maliyeti Euribor + yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. ICBC ve Citi'nin eş koordinatörlüğündeki işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citi talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.

Sendikasyona HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak; Bank of America Merrill Lynch, Emirates NBD ve Société Générale de lider düzenleyici seviyesinde katılım göstermişti.

‘ANLAŞMA BİR TEST OLABİLİR’

Bloomberg, olası refinansman anlaşmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'i görevden alıp yerine Arda Ermut'u ataması sonrasında yatırımcı yaklaşımı açısından bir test olabileceğine işaret etti.

TVF'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Borsa İstanbul'un genel müdürü Hakan Atilla da Sönmez'in görevden alınmasından önceki gün istifa etmişti.

İki isim de Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde atanmıştı.

Sönmez, geçen ay Bloomberg'e verdiği mülakatta, Ekim 2020'de yapılması planlanan ancak ertelenen eurobond ihracının (dış borçlanma) 2021'in ikinci yarısında yapılabileceğini belirtmişti.

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