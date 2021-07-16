Ziraat Mobil’de erişim sorunu

Geçen hafta Akbank’ta yaşanan sistem sorununun ardından bugün de Ziraat Bankası’nda mobil uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor.

Ziraat Mobil’e giren müşteriler, “Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaşıyor.

BANKA: YOĞUNLUK KAYNAKLI KISMİ ERİŞİM SORUNU

Banka, soruna dair açıklama yaptı ve “yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunu yaşanıyor” dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ziraat Mobil’de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan

sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz.

Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”



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