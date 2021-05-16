15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartı asıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, Boğaziçi Köprüsü'ne “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı. Durumu fark eden Köprüde görevli polis ekipleri CHP’li vekillerin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine CHP’li Başarır, “Bunu 84 milyon için yaptık, sizin için yaptık bunu, geleceğiniz için yaptık” dedi.

Polislere tepki gösteren Mahmut Tanal ise “Bunu indirin, sökün, işlem yapın diye bir karar var mı? Yok. Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar biz imzada atarız. Biraz dursun biz toplarız” dedi.

CHP’li vekiller daha sonra “128 milyar dolar nerede?” pankartıyla hatıra fotoğrafı çekti, özçekim yaptı.

Köprüdeki özçekim fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Başarır, ” Günaydın buradan da soruyoruz 128 milyar dolar nerede?” ifadelerini kullandı.