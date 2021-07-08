8 Temmuz corona virüsü tablosu açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayı artıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Temmuz verilerine göre, 226 bin 427 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 5 bin 171 yeni vaka tespit edilirken 48 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 12 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 59.90, ikinci doz ortalaması yüzde 26.52, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 56 milyon 191 bin 948 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 7 Temmuz verilerine göre, 225 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 160 vaka tespit edilirken, 52 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.