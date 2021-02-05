ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield’den Soylu’ya tepki

Gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz nedeniyle ABD’yi suçlayan açıklamalarına değindi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Satterfield, “Üst düzey Türk yetkililerin son dönemde Türkiye’de yaşanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin de dahil olduğu gelişmeler nedeniyle ABD'yi sorumlu tuttuğu açıklamalardan endişe duyuyoruz” dedi.

Açıklamaları “temelsiz” olarak nitelendiren Satterfield, “Bu açıklamalar bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller ve üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

“BU DÜNYADA NEFRET SÖYLEMİYLE KONUŞMAYA YER YOK”

Satterfield, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protesto gösterileri çerçevesinde tartışılan LGBT topluluklarına dönük ifadelere de tepki gösterdi.

“Bu açıklamalar bu ifadeler nerede dile getirilirse getirilsin, çoğunluktan farklı olanları anlama, destekleme, ve kabul etme anlayışına katkı sağlamaz” ifadelerini kullanan Büyükelçi şöyle devam etti:

* LGBTQİ topluluk üyelerinin mutluluk ve barış içinde var olmaya hakları var. Ve bu dünyada nefret söylemiyle konuşmaya yer yok. Ne ABD’de, ne Türkiye’de, ne de herhangi bir yerde. Ki bu sorun Türkiye’ye özgü değil, küresel bir mesele.”

S-400 KRİZİ

Satterfield, S-400 krizi için de “Türkiye'nin S-400 satın alması önceki ABD yönetimini bir Amerikan yasası uygulamaya ve Catsaa adı verilen yaptırımlara mecbur bıraktı” dedi. Satterfield şöyle devam etti

* Yaptırımlar yasal bir gereklilikti. Şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki S-400 konusunda Türkiye ve ABD arasında bir çalışma grubu söz konusu değil, olmayacak da. Bu durum ABD yasasının uygulanmasından ibaret. Umarız S-400 konusu çözülebilir. Ama çözülemese de yaptırımların etkilemediği diğer tüm alanlarda işbirliğine odaklanmaya devam edeceğiz.

ABD’nin YPG politikasında bir değişiklik olmayacağını da dile getiren Satterfield, “Suriye'nin kuzeyinde IŞİD tehdidine karşı çalışmaya devam edeceğiz. Kuzeydoğu Suriye'de bu mücadelede SDG ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapmadığını belirtmişti.

Sözlerinin tartışma yaratması üzerine verdiği demeçte, ‘FETÖ'nün maşa olduğunu, darbenin arkasında ABD'nin olduğunu' ifade eden Soylu, “15 Temmuz'un ardından 24 saat geçmeden Kahramankazan'a şehitlerin cenazesine giderken ‘Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim. Onların talimatıyla bunu icra eden FETÖ idi” açıklamasında bulunmuştu.

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