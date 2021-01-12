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Adana’da IŞİD operasyonu

Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme: 08:11, 12/01/2021
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD adına Irak ve Suriye’de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3’ü Suriyeli, 3’ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

FOTO: DHA

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:07:53,