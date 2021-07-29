Adana’da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Kozan’daki vatandaşların, görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

“23 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKTI”

Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya’da ve Osmaniye’de çıkan yangın ve Adana’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor.

* Adana Kozan’da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor. Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı.

* İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

* Kozan’daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz, görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.

* Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

* Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız. Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli.

* Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun.

Öte yandan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 Acil ekiplerinin yangın bölgesindeki köyleri boşaltma çalışması devam ederken, bölgede kriz masası oluşturulduğu bildirildi. DHA