AFAD’ın ‘ev yapma’ kararsızlığı depremzedeleri bıktırdı

Elazığ’da Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gele 6.8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesine bağlı onlarca ev ağır hasar aldı. Depremden yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen köylülerin iddiasına göre yetkililer tarafından ev yapımıyla ilgili bir gelişmenin yaşanmadığı kaydedildi. Elazığ AFAD yetkililer tarafından birden fazla kez ev yapım süreciyle ilgili sözler verilmesine rağmen bir sonuç alınamadığını belirten köylüler kendi imkanlarıyla evlerini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

AFAD 4 KEZ KARAR DEĞİŞTİRDİ AMA KÖYLÜLER SONUÇ ALAMADI

24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 80'e yakın evin hasar gördüğü 10'unun ise ağır hasarlı olduğunu belirten Sarıtaş köyü sakinlerden Mehmet Yurul, “Köyümüzdeki evlerin durumuna bakmak için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri geldi ve tüm evlerin ağır hasarlı olduğunu söyledi. Sonrasında AFAD yetkilileri köyümüze geldi ve bize Elazığ'da yapımı süren TOKİ konutlarında ev vereceklerini söylediler. Sonrasında ise yetkililer TOKİ'den ev vermeyeceklerini Sarıtaş köyünde evlerinin yapılacağını söylüyorlar.

Aradan uzun bir zaman geçmesi sonrasında tekrardan AFAD gidip evlerin neden yapılmadığını sorduk. AFAD yetkilileri ise tekrardan karar değiştirip köyümüzde ev vereceklerini söylediler ama sonrasında ise gene fikir değiştirdiler. Bu seferde köyümüzün zeminin uygun olmadığını söyleyip Baskil ilçe merkezinde ev verileceğini söylediler. Köylüler 16 aydır burada perişan oldu. Köyümüzde 70-80 bin kök sadece meyve ağacı var bunların 40-50 bini kayısı. Şuan vatandaşlar çaresiz kaldıklarından dolayı kendi imkanlarıyla ev yapıyorlar” diye konuştu.

“ZEMİNİN UYGUN OLMAMASINA RAĞMEN EV YAPIMINA İZİN VERİLİYOR”

AFAD'ın köyün zeminin uygun değil demesine rağmen Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köylülerin köyde ev yapmasına müsaade ettiğini belirten Yurul, “Madem burada zemin uygun değilse Elazığ İl Özel İdaresi buna neden müsaade ediyor. Ev yapamayanlar ise mecbur hasarlı evlerde oturmaya devam ediyorlar. 14 tane konteyner verilmiş sadece 3 tanesi dolu.

Konteynerleri göl kenarına bırakmışlar köyle konteynerler arasında mesafe 1 kilometre. Biz köylüler olarak talebimiz evlerimizin köylerimizde yapılması çünkü tüm bağ bahçemiz burada. Burada 8 ev arıcılık işiyle uğraşıyor aynı şekilde onlarca insan hayvancılık yapıyor bu kadar insan nasıl bunları bırakıp nereye gitsin? Köyümüz ücra bir yerde olduğu için çok ilgilenilmiyor bilmiyoruz ki artık nereye başvuralım öyle çaresiz bir şekilde beklemeye devam ediyoruz” diye kaydetti.

“BAĞIMI BAHÇEMİ BIRAKIP NASIL BASKİL’E GİDECEĞİM?”

Mustafa Pusay ise yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi; “Yetkililer bize evlerinizi Baskil’e götüreceğiz diyorlar burada benim arazim var, bağ bahçem var. Burayı bırakıp da 100 kilometre nasıl gideceğim? Bize sahip çıkan yok biz burada sahipsiziz. Beni burada yerim müsaait 200 senedir benim ata dedelerim burada yaşadı. Bağım bahçem buradayken ben nasıl Baskil’e gideceğim? Allah bize yardımcı olsun”

“EVİMİZİ KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ”

Kendi imkanlarıyla köylerinde ev yaptıklarını belirten Memet Yuğrul ise, “Depremde evimiz yıkıldı sonrasında konteyner getirdi yetkililer ama oda bize uzak bir yerde bundan dolayı kalamıyoruz. Bundan dolayı kendi çabalarımızla ev yapmaya başladık. İl Özel İdaresine giderek yaşadığımız mağduriyeti anlattık ama kendi imkanlarınızla evinizi yapın diyor ama AFAD ise farklı konuşuyor.

Bizlere evlerimizin şehir merkezinde verileceğini 6 ay bizi bekletti sonrasında ise ilçede ev vereceklerini söyledi. Bir daha ki gelişinde ise köyde ev vereceklerini söylemesine rağmen gene uygunluk vermedi. Bu süreçte bize hiçbir şekilde yardım edilmedi. Devlet ne Elazığ'da veriyor ne ilçede veriyor ne de köyde yapıyor. Şuan kendi çabamla ev yapmaya çalışıyorum. Evimi yaptıktan sonra ceza verirler mi vermezler mi bilmiyorum ama İl Özel İdaresi evinizi yapıp projenizi getirin cezasız biz size çıkartacağız dediler. İnşallah ceza vermezler” ifadelerini kullandı.

İddialarla ilgili görüşmek için telefonla aradığımız AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı telefonlarımıza cevap vermedi.

ELAZIĞ DEPREMİ

Elazığ'da 24 Ocak 2020’de saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkiledi. Depremde 41 kişi, hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Kentte 5 bina ise yerle bir oldu.