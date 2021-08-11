Afganistan bayrağının göndere çekilmesiyle ilgili Antalya Valiliği’nden açıklama

Antalya Valiliği Alanya'da plajlarda Afganistan bayrağının göndere çekildiğine dair sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, bir görüntünün 2018 yılına ait olduğunu, bayrağı göndere çeken kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve emniyette işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. İkinci Afgan bayrağını göndere çekme görüntüsü için Antalya Valiliği, işlemi yapanın personel olduğunu ve şahısların tespit edilerek konunun soruşturulduğunu açıkladı.

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Antalya Valiliği, Alanya ilçesinde plajlarda Afganistan bayrağı çekildiğine dair sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

“GÖRÜNTÜ 2018’E AİT, EMNİYETTE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR”

Antalya Valiliği'nin açıklamasında, “Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir” denildi.

“İKİNCİ GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ”

Valilik açıklamasında, “İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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