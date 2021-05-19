Ahmet Davutoğlu’ndan Sedat Peker ve Süleyman Soylu açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

“TÜRKİYE’Yİ 90’LARIN ÇETELERİ YÖNETEMEZ”

Davutoğlu, “Susurluk’ta en küçük iddialar istifa sebebi olmuştu. Siyaset-Mafya-Medya ilişkilerinde 90'lardan beter durumdayız. İçişleri Bakanı malum istifa etmeyi beceremiyor. Bir dakika beklenmeden görevden alınmalı ve yargı süreci başlamalıdır. Türkiye'yi 90'ların çeteleri yönetemez!” ifadelerini kullandı.