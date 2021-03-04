Akşener’den Ümit Özdağ’ın istifasına ilk yorum

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ’cü” çıkışı sonrası ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla partisine dönen İYİ Partili Ümit Özdağ bugün düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ’ın istifa kararına ilk yorum Genel Başkan Meral Akşener’den geldi. Gazetecilerin istifa ile ilgili sorusuna yanıt veren Akşener, “Siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir benim, ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp, milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum” dedi.