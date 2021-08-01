Atatürk’ün kurduğu THK böyle battı

Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” diyerek 1925’te kurduğu Türkiye’nin gözbebeği Türk Hava Kurumu gelirlerinin kesilmesi, kötü yönetim, bütçeden pay verilmemesi ve yolsuzluklarla batağa sürüklendi.

DENIZ AYHAN

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Ulu Önder Atatürk'ün 1925'te kurduğu Türk Hava Kurumu (THK) yıllar içerisinde adım adım batağa sürüklendi.

THK, ‘hurda' denilen uçaklarla yüzlerce yangına müdahale etmiş, önceki yıl Teknofest'te gösteri uçuşu ve yangın söndürme tatbikatı yapmıştı. Kurumun dernek statüsünden vakıf statüsüne geçirilmesi sonrası 2011'de THK Üniversitesi kuruldu. Üniversiteye yapılan yatırım kurumun mali yapısını bozdu. 2013'te kurban derisi bağışı alması yasaklandı. O dönemki Genel Başkanı Osman Yıldırım yolsuzluk iddiasıyla 2014'te tutuklandı. Taşınmazlar satışa çıkarıldı ancak darboğaz aşılamadı.

BORÇ YÜKÜ ARTTI

THK'nın yeni yönetimi iş insanları için 2 jet satın aldı ve 21 milyon dolar borca girildi. Jetlerden birine borcu nedeniyle Avusturya'da el konuldu. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopter ihalesini alan THK, helikopterleri teslim edemedi. Binin üzerinde gayrımenkulü olan THK'nın 2019 itibarıyla 1 milyar 700 milyon lira borcu oluştu. AKP'li eski bakan Cenap Aşçı da THK'ya kayyum olarak atandı. Yangın söndürme uçaklarının ihaleye girmesi ise şartnameye konan 100 litrelik fark nedeniyle engellendi.

Bir dönem havacılıkta gururumuzdu

Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra, 16 Şubat 1925'te Atatürk'ün emriyle “Türk Tayyare Cemiyeti” adıyla kuruldu. Kayseri'de TOMTAŞ Uçak ve Motor Fabrikası'nı hizmete açtı. 1941'de Etimesgut Uçak Fabrikası, 1944'de de AOÇ uçak motor fabrikası kuruldu. THK aralarında Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'in de bulunduğu, birçok pilot yetiştirdi. Yangın söndürme uçakları ile yıllarca orman yangınlarında başarılı mücadele verdi. 1997'de Dünya Hava Oyunlarını Türkiye'de düzenledi. Uluslararası Havacılık Federasyonu, Türk Hava Kurumu'na Dünya Hava Oyunları kurucu ödülü verdi.