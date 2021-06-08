Bakan Kurum ve İmamoğlu birlikte start verdi, seferberlik başladı

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj (deniz salyası) kabusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'de düzenlenen toplantıyla masaya yatırılmıştı. Geçtiğimiz 6 Haziran'da, Kocaeli'nde düzenlenen “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı”nda, 3 ay içinde faaliyete geçirilmesi öngörülen eylem planının 22 maddesi imza altına alınmıştı.

Eylem planı kapsamında “Marmara Hepimizin” sloganı ile temizlik seferberliği başlatıldı. İstanbul Caddebostan Sahili'nde İstanbul Valiliği ve İBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Müsilaj Temizliği Seferberliği Programı”na; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile sahne ve sanat dünyasından ünlü isimler Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Hakan Ural, Şoray Uzun da katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Bursa, Kocaeli ve İstanbul Pendik'e canlı bağlantı kurularak 15 noktada temizlik çalışmalarına start verildi. Daha sonra Kurum, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Caddebostan sahilinden tekneyle Marmara'ya açıldı ve yaşanan müsilaj faciasını yerinde inceledi.

7 ŞEHİRE GENELGE GÖNDERİLDİ

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 şehirde yaklaşık 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız” dedi.

Yapılan çalışmaları anlatan Kurum “Deniz temizliğine ilişkin genelgemizi Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilimize gönderdik. Marmara Denizi için Koordinasyon ve Bilim Kurulumuzu bu hafta oluşturacağız. Bu süreci valilerimiz, belediyelerimizle birlikte, bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte ortak bir akılla yöneteceğiz” diye konuştu.

“MARMARA DENİZİ KORUMA ALANI İLAN EDİLECEK”

Stratejik Planı 3 ay içinde hazırlayacaklarını belirten Kurum, 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizinin tamamını “Koruma Alanı“ ilan ederek, tarım ve sanayi kaynaklı kirliliği durduracaklarını söyledi. Atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, deniz suyu kalitesini yükselteceklerini belirten Kurum, kaçak balıkçılığa geçit vermeyeceklerini de kaydetti.

“MARMARA'YI KURTARACAĞIZ”

“Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve kurtaracağız” diyen Kurum, şu bilgileri verdi:

* Bugün tam 15 bölgede; Kadıköy-Caddebostan, Tuzla Tersane, Yenikapı Açıkları, Kartal Sahilboyu, Maltepe Dolgu Alanı, Beylikdüzü-Gürpınar Sahili, Kurbağalıdere, Pendik Sahilboyu, Kocaeli Körfez, Bursa Gemlik, Balıkesir Bandırma, Çanakkale Marina Bölgesi, Gelibolu, Yalova Aksa Önleri ve Yalova Tersaneler Bölgesi'nde hem karadan hem denizden temizlik çalışmamıza başlıyoruz.

* 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, kirlilik dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz, 18 destek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız tüm atıkları; karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla, belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz.

* Tüm operasyon boyunca yaklaşık 1000 kişilik ekip çalışacak. Yine daha önce; hem deniz suyu hem de müsilaj numunelerini, bilimsel olarak incelenmesi için, TÜBİTAK'a gönderdik.

* Farklı noktalardan yeni numuneler de alıp göndermeye devam edeceğiz. Yaklaşık 2 aydır çeşitli aralıklarla başlattığımız bu büyük operasyonu 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLANILACAK

İstanbul Valisi Yerlikaya'da bakanlıktan gönderilen genelge doğrultusunda Perşembe günü İstanbul'da konunun tüm paydaşları ile toplanıp atılacak adımları belirleyerek kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

“YILLARIN BİRİKİMİ VAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordine ettiği bu sürecin doğru başladığını ve doğru tanımlandığını belirterek şunları söyledi:

* Ortak akıl ve bilimin ışığında yol yürünmesi de sağlıklı bir rehberlik yolu çizmiştir. Bütün bu kavramlar üzerinden, gerçekten, yürekten başarıya ulaşma ümidiyle bu süreci alkışlıyorum.

* Marmara Denizi'nin bugün yaşadığı tehdit elbette bugüne dair bir tehdit değil, yılların birikimi. Ve yıllardır ne yazık ki iyi kullanamadığımız, kentleşmeden sanayileşmeye, çevresinde var olan bütün yapıların, neredeyse Türkiye'nin üçte bir nüfusunun, ekonomisinin neredeyse dörtçe üçünün bence ülkenin geneli olarak ağırlık olarak iyi yerleşmediği sürecin sonucudur; Marmara Denizinde bugün yaşadığımız sonuç.

* Ancak bundan sonrasına iyi bir tanımlama şart. Asıl olan atık sürecini başlatmaktan başlıyor. Atık süreci ile ilgili geçmişten bugüne iyi işler yapılmıştır, ilaveleri yapılmaktadır. Günlük 4 milyon metreküpe yakın atığın yönetiyor bu kent.

* Bu hacmin, İstanbul'da şu an yönetilme biçimi yüzde 50'yi aşan biçimde ileri biyolojik arıtma, ama diğer kısmı ise ön arıtma biçimde derin deşarj yöntemiyle tercih yapılmakta. Bugün dönüşümü ile ilgili 1.5 milyon metreküplük bir alan şu anda kapasite çalışma içerisinde. Projeler yürüyor.

“TEMİZLİK ÇÖZÜM DEĞİL”

Bugün başlayan yüzeydeki müsilajı temizleme çalışmasının çözüm olmadığına dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi:

* Sadece bugüne dair, bugünün sürecine katkı sunma anlamında bir çalışma. Değerlidir, anlamlıdır. Sakın ha, bunu sürecin çözümü, sonucu olarak algılamayın. Ve bu işin başında, Bakanlığımız olmak zorunda.

* Valiliklerimiz olmak zorunda, belediyelerimiz olmak zorunda. Unutulmasın ki, 30 milyona yakın nüfus, bu işte işbirliği yapmaz ise bunun çözümü mümkün değil.

* Yani bir işletme, bir sanayi tesisi, bir vatandaşın evindeki sürecinden tutun, bir inşaatı yapan müteahhite varıncaya kadar tüm süreçlerin hassas biçimde yönetilmesi çözümü oluşturur.

* Onun için bu sürecin bir başka ruhu da seferberlik ruhudur. Seferberlik ruhuyla başlamıştır. Tekrar bütün paydaşlarına minnet duygularımı ileteyim.

ULAŞTIRMA BAKANINA KANAL İSTANBUL YANITI: NEREDEN MALUM OLMUŞ?

İmamoğlu tören öncesinde gazetecilerin Ulaştırma Bakanının “Kanal İstanbul, deniz salyasının ilacı olur” açıklaması ile ilgili sorusunu yanıtladı. İmamoğlu “ “Nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet adamları bilim ile konuşur, dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı? Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür. Sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir, diye düşünüyorum. Mesele, ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir zemine oturur, tartışılır. Bize varsa bir makale onu göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları görünce kendisine mesaj attım. İstanbul ile ilgili almak istediği bilgi, teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geleyim, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım mesajıma döner.”