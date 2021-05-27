Başkan Soyer duyurdu! İhale süreci başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon Euro'luk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 Milyon Euro'luk yetkilendirme anlaşması imzaladı.

Dünyada ilk kez bir belediyeye finansman sağlayan AIIB, belediye finansmanı kapısını ilk olarak Ağustos 2020'de Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Projesi için 50 milyon Euro tutarında imzalanan dış finansman anlaşması ile açmıştı. AIIB, Üçyol-Buca Metro Hattı için de 125 milyon Euro tutarında yetkilendirme anlaşması yaptı.

SOYER: İZMİR GÜVEN VERİYOR

Pandemiye ve ekonomik krize rağmen, yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan Soyer, “Finansman bulmanın hayli zor olduğu bu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın saygın finans kurumlarından, son derece uygun koşullarla kredi sağlayabilmektedir. Bu, belediyemizin güçlü mali disiplinine ve İzmir'e duyulan güvenin somut göstergesidir” dedi.

TRAFİK SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM

Üçyol-Buca Metro Hattı'nın; çevreci, modern, güvenli, konforlu ve bekletmeyen entegre toplu ulaşım sistemi yolunda çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Soyer, şöyle devam etti:

*Dünya çapında ekonomik durgunluk ve salgın nedeniyle finansman bulmanın zorlaştığı 2020-2021 döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük ölçekli yatırımlarına kararlılıkla devam ederek, yenilikçi yaklaşımlar izleyerek ve şehrin finansman çeşitliliğini artırarak, farklı uluslararası kredi sağlayan kurumlardan uzun vadeli finansman sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

*İzmirliler için tarihi önemi olan bu projemiz, vatandaşlarımız için modern, hızlı, çevreye duyarlı, güvenli ve rahat ulaşım sağlayarak trafik sorununu kökten çözecektir. 2020 yılında ilk kez bir belediyeyi finanse eden AIIB ile ilişkilerimizi güçlendirmek, İzmir ve Türkiye için büyük önem taşımaktadır.

*Bu işbirliği sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi AIIB ile Türkiye’deki diğer belediyeler arasında öncü bir rol üstlenmekte ve bir köprü görevi görmektedir.

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Başkan Soyer, Buca Metrosu için kısa süre içinde Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de diğer kurumlara benzer vade ve faiz yapılarına sahip yetkilendirme anlaşmalarının imzalanmasını beklediklerini de duyurdu.

“YENİ PROJELERDE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

İmza töreninde konuşan konuşan AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky, şunları söyledi;

*eçtiğimiz yıl Narlıdere Metrosu için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 50 milyon euro dış finansman sağlamıştık. Bu AIIB’nin tarihinde bir belediyeye sağladığı ilk finansmandı.

*Şimdi de Buca Metro projesi için ikinci kez 125 milyon euro tutarında dış finansman sağlamaktan ve sizin takımınızla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. İzmir çok güzel bir şehir. Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve sürdürülebilir projesine katkı sağlıyor olmak çok değerli.

*Bu projenin kentteki 500 bin kişiyi doğrudan etkileyecek olması olağanüstü bir durum. Bu projeyle İzmir halkının yaşam kalitesi artacak. Biz de AIIB olarak sizinle yaptığımız işbirliği ile yeni tecrübeler ediniyoruz ve bunları da diğer ülkelere aktarma imkanı bulacağız. Ekibinizle birlikte bu güzel şehrin yeni projelerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5'inci aşaması olacak Üçyol-Buca Metro Hattı'nın yapım ihalesinde istekli firmaların birinci aşama yeterlilik dosyaları, 28 Mayıs Cuma günü açılacak. Projeye finansman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) resmi internet sitesinde, elektronik ortamda açılacak dosyalar, ihale komisyonu tarafından incelemeye alınacak. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından yeterli görülen istekliler, fiyat tekliflerinin verileceği ikinci aşamaya davet edilecek.

İŞTE HAT GÜZERGÂHI

Üçyol-Buca Metro Hattı, 13.5 kilometre uzunluğunda olacak. Hat; Üçyol Metro İstasyonu – Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü – Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinası kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak hatta, sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.

İZBAN'LA ENTEGRE OLACAK

Buca Metrosu, F.Altay – Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonu’nda; İZBAN hattı ile ise Şirinyer İstasyonu’nda entegre olacak. Üçyol İstasyonu'nda bilet holü katından bağlantılı olurken; İZBAN Şirinyer İstasyonu'nda peron katından bağlanacak ve mevcut hatlardan bağımsız çalışacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.

İNŞAAT BU YIL BAŞLAYACAK

Proje kapsamında, toplam 80 bin m2 kapalı alana sahip olacak Bakım, Atölye ve Depo Binası da yapılacak. İki katlı binada alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları bulunacak. Üçyol – Buca Metro Hattı'nın inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Çalışmaların dört yıl sürmesi öngörülüyor.

AIIB HAKKINDA

Ocak 2016’da Pekin’de faaliyetlerine başlayan ve o zamandan beri dünya çapında 103 onaylı üyeye ulaşan AIIB, 100 milyar ABD doları olarak sermaye edilmiş, sürdürülebilir altyapı yatırımları olan çok yönlü bir kalkınma bankasıdır.

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