Başkan Soyer: İzin vermeyeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla kuraklık ve yoksullukla mücadelede dayanışmayı büyütmek üzere gittiği Burdur'da ilk durağı Salda Gölü oldu.

Yeşilova ilçesinde bulunan ve “Türkiye'nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümünde basın açıklaması yapan Soyer, yanlış tarım politikaları nedeniyle Salda Gölü'nde yaratılan tahribata dikkat çekerek “İzmir'de ‘Başka Bir Tarım Politikası' vizyonuyla başlattığımız kuraklık ve yoksullukla mücadele anlayışımızın burada da kendini göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise “Başka Bir Tarım Mümkün” politikasının Burdur'a nasıl uyarlanabileceğini konuşacaklarını söyleyerek Başkan Soyer'e davetini kabul ettiği için teşekkür etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in eşi Hülya Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ile Salda Gölü Koruma Derneği üyeleri de katıldı.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Başkan Soyer konuşmasında “Sadece İzmir'de değil ülkemizde çok yoğun bir kuraklık ve derinleşen bir yoksullukla karşı karşıyayız. İkisi at başı gidiyor. Kuraklığın da yoksulluğun da sebebi aslında yanlış tarım politikaları. Bu politikalar bazı zenginliklerimizin birer birer yok olmaya başlamasına da sebep oluyor. Salda, bir doğa hazinesi. Dünyanın en güzel noktalarından biri. Ama her gün can çekiştiğini, kaynağının azaldığını, yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu da içimizi acıtıyor. Binlerce, on binlerce yıldır var olan bu olağanüstü miras ne yazık ki uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle bugün yok olmanın eşiğinde. Elbette izin vermeyeceğiz” dedi.

Soyer, vahşi sulamanın yarattığı tahribata da dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

*Burası kapalı bir havza. Salda Gölü'nün kaynağı çevredeki dereler ve nehirler. Siz onları yok ederseniz, önünü tıkarsanız, kaçak kuyular açarsanız, yanlış ürün deseni varsa o vakit bütün bu kaynakları yok ediyorsunuz. İzmir'de ‘Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonuyla başlattığımız kuraklık ve yoksullukla mücadele anlayışımızın burada da kendini göstereceğine inanıyoruz.

*Burdur Belediye Başkanımız ve Yeşilova Belediye Başkanımızın gösterdiği hassasiyeti çok iyi anlıyorum. Hep beraber birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Başkan Soyer konuşmasında doğayla uyumlu ürün deseni planlamamasının önemine de değindi. Soyer, “Yol boyu başaklar gördük, 30 santimetre. Hasat zamanı gelmiş ama hasat edilemiyor. O kadar kısa ki. Saman çıkmayacak. Saman çıkmayınca saman ithal edilecek. Hepsi birbirine bağlı bir kısırdöngü. Bu kısırdöngü kuraklığı da yoksulluğu da beraberinde getiriyor. O nedenle birlikte olmaya, el ele vermeye devam edeceğiz. Bu tabloyu hep birlikte değiştireceğiz. Burdur'da önceliğimiz tarım politikaları ve bu olağanüstü insanlık hazinesinin korunması” dedi.

“BAŞKANIMIZIN BİLGİ BİRİKİMİNDEN FAYDALANACAĞIZ”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise “Üç ay önce Başkan Tunç Soyer'in önderliğinde İzmir'de kuraklık ve su konusunda yapılan çalıştayda CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanının imzasıyla bir manifesto imzalandı. O manifestonun içinde Salda'nın da olduğu ve kuraklıkla karşı karşıya olan göllerin kurtarılmasıyla ilgili önlemler alınması konusunda önemli bir imza atmıştık. Başkan Tunç Soyer bizi kırmadı, davetimizi kabul etti, her şeyi yerinde görebilmek için buraya geldi.

Belediye başkanlarının asli görevlerinin sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak olmadığını, doğa mirasımızı gelecek nesillere aktarabilmek olduğunu da böylece gösteriyoruz. Sosyal demokrat belediye başkanları olarak her zaman önceliğimizin doğayla barışık projeler olduğunun altını çiziyoruz. Başkan Tunç Soyer'in İzmir'de hayata geçirdiği ‘Başka Bir Tarım Mümkün' anlayışının Burdur'a nasıl uyarlanabileceğini tartışacağız, Başkanımız ve ekibinin bilgi birikiminden faydalanacağız” dedi.

Başkan Soyer, Salda Gölü'nün ardından DSİ tarafından Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzere inşa edilen ama hatalı bir proje olarak su tutmayan Kayadibi Göleti'ni ziyaret etti. Hayalet gölet olarak son yıllardaki plansız yatırımlar arasına giren Kayadibi Göleti'nde incelemede bulunan Soyer, ardından Yeşilova Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye ziyaretine CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Başkan Soyer'e Burdur, Salda ve Yarışlı Gölleri'ndeki su çekilmelerine dair bir sunum yaptı. Fazla suya ihtiyaç duyan büyükbaş hayvancılığın artması, mısırlık silaj gibi yine çok su isteyen ürün seçimleri ve vahşi sulama yöntemi nedeniyle göllerin kuraklık alarmı verdiğini anlatan Ercengiz'i dinleyen Soyer, “Bu değiştirilemez bir kader değil. Hep birlikte değiştireceğiz. Doğru ürün deseni ve gölleri besleyen su kaynaklarını koruyarak doğamızı kurtaracağız” dedi. Soyer, lavanta üretimiyle ünlü Burdur'da lavanta bahçelerini de ziyaret ederek bilgi aldı.

