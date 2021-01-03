Bu nasıl kış dedirten günler sürüyor… Daha da ısınacak!

Kar ve soğuk havaya dair gelişmelerin kendine yer bulduğu ocak ayı bu sene geçmişe göre farklı başladı. Yurdun önemli bir kısmı mevsim normallerinin çok üstünde sıcaklıklarla yeni yılı karşıladı. Yeni haftada da sıcaklıklar düşmeyecek, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde görülecek kısa süreli yağışlar haricinde Türkiye’de güneşli bir hava hakim olacak, birçok şehirde 20 dereceye varan sıcaklıklar görülecek. Adana ve Mersin’de yarın hava sıcaklığının 23 dereceyi aşması bekleniyor.

KISA SÜRELİ SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

11 OCAK’TAN SONRA SOĞUKLAR BAŞLIYOR

Sıcak geçen günler ocak ayının ortaları yaklaşırken geride kalacak. Küresel tahmin sistemlerine göre 11 Ocak’tan itibaren düşüşe geçen sıcaklıklar ocak ayının ortalarından itibaren mevsim normallerine dönecek.

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