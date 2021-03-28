CHP’li Ağbaba: Kürşat Ayvatoğlu’nun patronu kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, lüks otomobilde uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve yeniden gözaltına alınan AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu’nun patronunun kim olduğunu sordu.

“TÜRKİYE ADETA BUNLARI ÇİFTLİĞİ GİBİ”

‘AKP'de ortaya çıkan Kürşat tipi büro memurları ne ilk ne son’ diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklamasına şöyle devam etti;

“AKP anlayışının Türkiye'ye hediye ettiği rezilliktir bunlar. Bunlarda utanma yok, yüz kızarma yok. Bunlar dini, imanı, milliyetçiliği kullanır zenginleşmeye çalışır. Türkiye adeta bunların çiftliği gibi. Bu çiftlikte vatandaşın kanını emen tosuncuklar var, elbise kılıflarıyla rüşvet alan Egemen'ler var, banka yönetimlerinden maaş alan Hamza'lar var, 3-5 yerden maaş alan AKP trolleri var. Bu tiplerin hepsi birbirine benziyor.”

“AKP’DE LÜKS İÇİNDE YAŞAYAN KAÇ BÜRO PERSONELİ VAR”

Ortaya çıkan görüntülerin hesabının verilmesi gerektiğini belirten Ağbaba; “AKP'nin büro personelin yaşantısı bindiği araçlar sadece AKP'yi değil sadece şahsı değil bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu adamın arkasındaki güç kim? Parayı nasıl kazanmış? Kokainin hesabını yargı sorar, yargı gerekeni yapar ama bu zenginleşmenin, rüşvetin, çıkar ilişkilerinin mutlaka ortaya çıkarılması gerekiyor. Burada sorulması gereken şu; Kasa buysa patron kim? Lüks araçlar var, tatiller var, Jakuziler var, revü kızları var. Ama patron yok. Bu büro çalışanının patronu kim? AKP Genel merkezinde bu şekilde lüks içinde yaşayan başka büro elemanları var mı? Bu sorunun açığa çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

“KÜRŞAT AYVATOĞLU’NUN IŞLERI İNCELENMEYE ALINMALI”

Kürşat Ayvatoğlu’nun işlerinin incelemeye alınması çağrısında bulunan Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu kişinin Kastamonu Belediyesi'ndeki işlerinin incelenmesi lazım. Kastamonu Belediyesi'nin incelenmesi, teftiş edilmesi lazım. Belediye başkanının mal varlığının irdelenmesi lazım. AKP Genel Merkezi'ndeki patronu Hamza Dağ'a bakılması lazım. Kasa bu şahıssa anahtarın kimde olduğunun ortaya çıkarılması lazım. Bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Burada arsa var, iş takibi var, rüşvet var. Kastamonu Belediyesi'nden itibaren tüm ilişki ağı ortaya çıkarılmalıdır. Özellikle siyasi ilişkiler, belediye başkanları, milletvekilleriyle ilişkileri, AKP Genel Başkan Yardımcılarıyla ilişkileri araştırılmalıdır. Çalıştığı yerlere mutlaka bakmak lazım. Kimler zenginleşmiş, kimler lüks yaşama terfi etmiş bunun hesabı sorulmalıdır. Kim ki siyasetten, belediye başkanlığından , milletvekilliğinden zenginleşiyorsa bilin ki o hırsızdır.”

“HER KONUDAN KONUŞANLAR NEDEN SESSİZ?”

Çıkan görüntülerle ilgili AKP’li yöneticilerin açıklama yapmadığını kaydeden Ağbaba, “Milyonlarca genç asgari ücrete mahkum edilmişken, Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks araçlara binmesi açık bir hırsızlığın , yolsuzluğun, rüşvetin olduğunu ortaya koymaktadır. Burası herhangi birinin dükkanı değil, Türkiye'yi yöneten, iktidar olan AKP'nin genel merkezi. Rüşveti, yolsuzluğu yapan da AKP Genel Merkezi'ndeki bir çalışan. Bir çalışan bu kadar zenginleşiyorsa onun işverenleri ne halde sorgulamak lazım. Ayrıca her konuda konuşan AKP Sözcüsü, herkese cevap yetiştiren Recep Tayip Erdoğan personelinin hesabını vermelidir. Bu pisliğin, çirkinliğin en kısa sürede hesabını vermenizi tüm kamuoyu bekliyor. Hiç kimse merak etmesin bu haksızca insanları sömüren haramzadelerden hesap soracağız ve bunların iktidarı çok yakında son bulacak. Tekrar alın terinin egemen olduğu tekrar namuslu insanların itibar gördüğü bir Türkiye'yi hep birlikte namuslu insanlarla beraber yaratacağız.” ifadelerini kullandı.