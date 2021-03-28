CHP’li Haluk Pekşen, AKP’li Ayvatoğlu’nun mal varlığını araştırılmasını istedi

Araç içinde kokain kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan AKP büro personeli Kürşat Ayvatoğlu, akşam saatlerinde kullandığı maddenin uyuşturucu olmadığını pudra şekeri olduğunu söylemesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 ve 26. dönem CHP’den Trabzon Milletvekilliği yapan avukat Haluk Pekşen, sosyal medya hesaplarında lüks bir yaşam sürdüğü ve pahalı otomobiller ile paylaşımlarda bulunan Ayvatoğlu’nun servetinin nereden geldiğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

BU SERVETİN KAYNAĞI NEDİR?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Pekşen, “Bu servetin kaynağı nedir? 3628 sayılı yasa Cumhuriyet Savcılarına hiçbir izin almadan doğrudan mal varlığını araştırmayı emrediyor. Bu şahıs mal varlığını ve bu saltanat düzenini hangi yollardan edinmiştir? Savcılar bunu sorgulamıyorsa neyi sorgulayacak?” ifadelerini kullandı.

PUDRA ŞEKERİ STOĞU VAR MI?

Eski Milletvekili Pekşen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına;

“1-Neden Adli Tıp incelemesi yapılmadı?

2-Neden yolsuz mal varlığı ile ilgili tek bir soru yok?

3-Mal varlığının kaynağı nedir?

4-Başka birilerine de ”pudra şekeri” çektirdi mi?

5-HSK bu soruşturmaya el koyacak mı?

6-“Pudra şekeri” stokları var mı?” diye sordu.

Öte yandan serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu’nun yanında bulunan ve dün akşam gözaltına alınan arkadaşları kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu söylemesi üzerine, Ayvatoğlu bir kez daha gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı! Yalanını arkadaşları bozdu

İlginizi Çekebilir Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı: Kokain değil pudra şekeriydi

İlginizi Çekebilir Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir Fotoğraf albümünden AKP'li siyasiler çıktı