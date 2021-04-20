Coronadan ölen Hüsnü Bayramoğlu’nun cenazesinde imamı da dinleyen olmadı

Hüsnü Bayramoğlu, 2 haftadır gördüğü Covid-19 tedavisi sonrası kurtarılamayarak 18 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Bayramoğlu için bugün İstanbul Eyüpsultan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı törende salgın tedbirleri yine yok sayıldı.

“VEBALE, GÜNAHA GİRMEYELİM”

Defin sırasında mezar başında çok sayıda kişi toprak atmak için birbiriyle yarıştı. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan defin sırasında, kalabalık grubun tabuta dokunmak için çaba harcadığı görüldü. İmam, o sıralarda kalabalığa şu sözlerle uyarıda bulundu:

* Cenaze geliyor, pandemi kurallarına da maalesef uyamıyoruz burada. Kimsenin hayatına sebep olmayalım. Elden ele cenaze gelsin. Biraz dağınık duralım, alan geniş. Allah rızası için. (Cenazeye) Yakın durmakla uzak durmak arasında fark yok. Ön tarafa gelme gayretinde olmayalım. Elden ele gelsin cenaze, biz gelmeyelim ön tarafa.

* Aşağı doğru biraz geri gidelim. Allah rızası için arkadaşlar! Niçin burada izdiham yaratıyorsunuz? Mezar yerinde adım atacak yer yok! Geri doğru çıkalım. Burada durmanın bir manası yok. Geri doğru çıkalım. Kimsenin hastalığına, vefatına sebep olmayalım. Cenazedeyken buradan hayatlara son verecek bir halimiz olmasın. Vebale, günaha girmeyelim.

Ancak kalabalık grup uyarılara aldırış etmeden sosyal mesafeyi hiçe saydı.

SALGIN KURALLARI HATIRLATILMIŞTI

Dini grubun sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda da salgın kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunululdu; “Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimizin cenazesi için devletimizin almış olduğu tedbir kararlarına azami riayet ederek, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, kargaşa ve kaosa sebebiyet vermeden, izdihama yol açmaktan içtinab edilmesi vazifemizdir” denildi.

KOCA, KALABALIK CENAZE TÖRENİNE KATILDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçen ay Muhammed Emin Saraç’ın Fatih’teki cenaze töreninde kalabalık bir grubun içinde katılması eleştirilmişti. Kendisinin ve diğer siyasilerin katıldığı cenaze törenlerindeki kalabalığa ilişkin Fahrettin Koca, “kusurluyum” diyerek şöyle konuşmuştu:

* Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde katkı sağlamalı, yani kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz.

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