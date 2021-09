Çulhaoğlu: İYİ Parti Kürtlerin oyunu alacak

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, “Biz, AKP’nin yaptığını yapmayacak, araya aracı koymadan Kürt kökenli kardeşlerimizin oylarını alacağız” dedi.

Mehmet SERBES

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi: İYİ Parti, sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki Kürt kardeşlerimizin değil, bütün ülke genelindeki Kürt kardeşlerimizin oylarına taliptir. İYİ Parti olarak her defasında söylüyoruz. Biz Kürt kardeşlerimizin oylarını AKP'nin aksine araya aracı koymadan alacağız. Bu kardeşlerimizin önceliklerini ve değerlerini biliyoruz. O yüzden O bölgelerde yaşayanlar da dahil bize oy verecekler. Buna yürekten inanıyoruz. Biz İyiler, bütün insanlarımıza olduğu gibi Kürt kardeşlerimize hukuku, adaleti, demokrasi ve kalkınmayı vaat ediyoruz. Genel Başkanımız Meral Akşener, bu çizgiyi her yerde, her zeminde ortaya koyuyor. Aynı toprak üzerinde birbirimizle huzur içinde yaşamak en önemli önceliğimizdir.