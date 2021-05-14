Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü normalleşme başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşmasında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.

* Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız.

* Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek, hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

* Turizm sektörüne ve esnafımıza her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Sosyal destekleri ciddi oranda artırdık.

* Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.

* Amacımız dünyanın tamamiyle birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz.

* Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Salgın döneminde vatandaşlarına ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz.

“HEM ÜZÜNTÜLÜ HEM ÖFKELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının devamında Kudüs’te yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:



* Terör devleti İsrail’in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. (Filistin’de) Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail’in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz.

* Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

* Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail’in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz. Türkiye’nin bu konuda tavrı ilkeseldir.

* Dün Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şevkle desteklemişsek, bugün Kudüs’te Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı aynı hissayatla harekete geçiyoruz.

* İsrail’in Filistin şehirlerinde ve Kudüs’te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur. Kudüs gibi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran bir şehri fütursuzca yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır.

* BM Güvenlik Konseyi’nin Genel Kurul’da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs’te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır.

* Türkiye olarak BM bünyesinde başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve fedakarlık yapmaya hazırız.