Doktorların yumruklu kavgası kamerada

Suruç Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı.

S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.’nin yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA



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