Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doktorların yumruklu kavgası kamerada

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde görevli olduğu devlet hastanesinde bir doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 23:42, 10/07/2021
HaberlerGündem

Suruç Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı.

S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.’nin yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirMuayenehaneyi paylaşamayan iki doktor birbirine girdiMuayenehaneyi paylaşamayan iki doktor birbirine girdiİlginizi ÇekebilirTatildeki ailesinin ulaşamadığı doktor evinde ölü bulunduTatildeki ailesinin ulaşamadığı doktor evinde ölü bulundu
doktor Hatay Kadın kavga Muğla Ölüm Şanlıurfa Tokat yüz yüze