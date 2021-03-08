Erdoğan’dan Johnson’a ‘turizm’ garantisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve corona virüsüyle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan görüşmenin detaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salgın şartlarının da el vermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirttiği ve Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağını ifade ettiği ye aldı.

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