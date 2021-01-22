Esenyurt’ta ücretsiz Halk Ekmek dağıtıldı

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan 2 bin 500 Halk Ekmek, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda pandemi koşullarına uygun şekilde dağıtıldı.

Ücretsiz Halk Ekmek desteğinin vatandaşlara dağıtımını sağlayan Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Çınar, “Amacımız bu zor zamanda ufak da olsa bir faydamızın olmasını sağlamak. Bundan sonra bu tür çalışmalarımız farklı mahallelerde farkı bölgelerde devam edecek. Umarım Esenyurt halkına daha çok faydamız dokunur” dedi.

“İNSANLARIN DAYANIŞMAYA İHTİYACI OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ”

Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ise “Pandemi süreci yaşıyoruz. İnsanların en fazla dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde bizler Kent Konseyi olarak halkımıza bir nebze faydamız olması amacı ile böyle bir çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.