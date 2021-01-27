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Fırtına okulun çatısını uçurdu

Bartın'da gün boyu etkili olan şiddetli fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Uçan parçalar çevreye yayılırken, fırtına ağaçları da yerlerinden söktü. Yetkililer vatandaşları fırtına nedeniyle uyardı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 18:56, 27/01/2021
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Bartın'ın Arıt köyündeki Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Saatte 40 kilometre hıza kadar yükselen fırtınanın ardından okul çatısında büyük hasar oluştu. Çatıdan kopan parçalar çevreye dağılırken, yetkililer okul bahçesine giriş çıkışları yasakladı.

VALİLİKTEN UYARI

Belediye ekipleri de çatıdan sarkan ve çevreye dağılan parçaları topladı. Bazı yerlerde ise fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentte etkisini devam eden ettiren fırtına için valilik ve belediye vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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