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Gezi Davası bugün yeniden başlıyor

Gezi Parkı davasında beraat kararının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından dava bugün yeniden görülmeye başlayacak.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 09:55, 21/05/2021
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Gezi Davası bugün yeniden başlıyor

Gezi Parkı ana davası, İstinaf Mahkemesi’nin 9 kişi yönünden verilen beraat kararını bozmasının ardından bugün yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ana dava dosyasının karara bağlanmasının ardından aralarında gazeteci Can Dündar’ın da bulunduğu 7 firari sanığın dosyalarının da ayrılmasına karar verilmişti.

Ancak İstinaf Mahkemesi’nin, aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 9 sanık yönünden verdiği beraat kararını bozmasının ardından, ayrılan dosyanın da Gezi ana davası ile birleştirilmesi talebiyle yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

16 kişinin ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' iddiasıyla tekrar yargılanacağı duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde bugün başlayacak.

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