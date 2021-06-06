İBB: Padişahların eşsiz eserleri Çamlıca Cami Müzesi’ne nakledilmek isteniyor

Arkeoloji Müzeleri’nin depolarındaki eserlerden bir kısmının Atatürk Havalimanı’na taşınacağı, taşınan eserler ile İstanbul'un her iki yakasında da depo müzeler kurulacağı açıklanmıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kültür Bakanlığı'na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Çamlıca Camii'nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı'ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığını hatırlatan Polat, amacın padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca'ya nakledilmesi olduğunu söyledi. Polat, şöyle konuştu:

“HEBA EDİLMEMELİ”

*Kendi depolarında işgalciye dönüştürülen Arkeoloji Müzesi Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı'na devri sonrasında ‘uyumlu' çalışmayacak tüm kurum hafızasına ve geleceğine sahip personelin yeniden gözden geçirilmesi ile oluşturulmuş yeni Topkapı Sarayı Müzesi idari ve müzeci kadrosu…

*Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri'nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli.

*Depo müze yapıyoruz diye sunulan Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınması meselesinin ardındaki durum ne yazık ki bu şekildedir.

“ÖRNEKLERİNİ GÖRECEĞİZ”

Ömrünü bu müzelere adamış müzecilerin seslerinin duyurulamadığını belirten Polat, “Kısa bir süre sonra yaygın medya kanalları ve popüler şahsiyetler vasıtası ile Depo Müzelerin övgülerle sunulması örneklerini göreceğiz. Kendileri ile görüşülmüş kamuoyuna etki edebilecek bu gazeteci ve yazarlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatmak vicdani görevim. Bu konuda bu müzelerden emekli olmuş, edilmiş, ömrünü bu müze koleksiyonlarına harcamış ve yukarıda bahsettiğim Çamlıca Cami Müzesi'ne padişah eserlerinin nakledilmesini hakikatini bilen müzeci üstatlardan medya ve gazeteciler görüş bilgi sormak zorundadır” açıklamasında bulundu.

ESKİ BAKAN GÜNAY: KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bu konuda tepkisini dile getirdi. Günay, “Arkeoloji Müzelerinin genişlemesi için Darphane yapılarını tahsis etmiştik; önce bu imkan değerlendirilmelidir. Topkapı Sarayı eserlerinin, başka bir kuruma bağlı bir müzeye taşınması ise kesinlikle kabul edilemez” ifadeleriyle tepkisini paylaştı.

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