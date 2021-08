İmamoğlu, eski İBB Başkanı’nın o konuşmasını hatırlatıp meclise tepki gösterdi

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro inşaatında konuşan İmamoğlu eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın tepki çeken bir konuşmasına atıf yaparak “Bu hatları durduran belediye başkanı ‘bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş başka partilerin yönettiği dört ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz” dedi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017 yılında durdurulan hatlardan olan Çekmeköy – Sancaktepe- Sultanbeyli Metro inşaatının Sarıgazi İstasyonu'nda tünel delme aracı olan TBM'in çıkış törenine katıldı.

Törene, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM Üyesi Eren Erdem de katılım gösterdi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , İstanbul'un aynı anda en çok raylı sistem inşaatı yapılan kenti olduğunu belirterek “Gerçekten İstanbul metroda yaptığı bu büyük atılımla ne kadar gurur duysa az. Bütün sıkıntılı dönemlere rağmen bunu başarmak gerçekten kentimizin güvenilirliği, yönetimimizin şeffaflığı ve hesap verebilir iş ahlakı üzerine kurulu bir sürecin varlığıyla eş değerdir” dedi.

İLK ETAP 2023'TE AÇILIYOR

Hattaki çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu şöyle konuştu:

* Çekmeköy- Sancaktepe- Sultanbeyli metrosunun Ümraniye bağlantısı da var. Çok önemli dört ilçemizi Anadolu yakasında neredeyse en kuzeyden doğu batı ekseninde çalışan nüfusu içine alan kıymetli bir hattımız.

* Ciddi bir nüfusa hizmet edeceği bir gerçek. Sadece tek yönde bir saatte 65 bin yolcu taşımasını bekliyoruz bu hattın. Biz devraldığımızda bu hatta fiziksel ilerleme yüzde 4'tü. Ödenek yetersizliği ve kredi temin edilemediğinden dolayı ne yazık ki duran hatlarımızdan bir tanesiydi.

* Görevi devraldıktan sonra yaptığımız çalışmalarla kredi teminlerini yaptık. Eurobond tahvil sürecini gerçekleştirdik. Hattı iki aşamada hizmete sokacağız. 3 istasyondan oluşan birinci aşama Çekmeköy- Şehir Hastanesi kısmını 2023'ün ilk yarısında açmayı planlıyoruz.

* Hattın tamamını 2024'te tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. İlk kısımda yaklaşık yüzde 45, ikinci etap için ise şu anda yüzde 15 ilerlemeye ulaştık bir yıl gibi kısa bir sürede.

“MECLİSİN BEKLETMESİ ABESLE İŞTİGAL”

En doğru kredi fırsatlarını şehre katmak için çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, İBB Meclisi'nde komisyonda bekleyen kredi onaylarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Kredi onayı bekleyen hatlardan birinin de bu hat olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Onayın bir an önce çıkmasını istiyoruz. 8 aydır bekleyen bir onay. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arkadaşlarım görüşmelerini sürdürüyor ama vaktimizin darlanması İstanbul’un aleyhinedir. Bir hattın meclis onayını beklemesi abesle iştigaldir. Dolayısıyla bu süreci de hassas bir biçimde takip ediyorum. Her gün her an zorluyorum ve sorguluyorum” dedi.

“BİZE OY VERMEYEN İLÇELERE METRO YAPIYORUZ”

İmamoğlu, önceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın tepki çeken bir konuşmasına atıf yaparak şunları dile getirdi:

* Kaldı ki; 2018'de bu hatları durduran belediye başkanı ‘bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım' demişti. Bak biz, bize oy vermemiş başka partilerin yönettiği dört ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz.

* Oy versin, vermesin 16 milyon İstanbullu bizim. Bu dört ilçe en az o ilçenin belediye başkanları kadar bizim. Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe belediyelerinde benim hakkım var.

* Benim o belediyelerde olduğu kadar o başkanların da büyükşehirde hakkı var.

Burası kimsenin malı mülkü değil.Gerçekten siyaset üstü bir tavırla yol almamız lazım. Bu siyaset üstü tavrı, erdemi, meclisteki bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bekliyorum.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yangın cevabı: Derin bir acizlik olarak görüyorum